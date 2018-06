Babiš: „Mini-Gipfel“ zum Thema Migration wurde nicht standardmäßig einberufen

Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) hat am Samstag erklärt, der „Mini-Gipfel“ zum Thema Migration sei nicht standardmäßig einberufen worden. Er lehnte die Worte darüber ab, dass die Visegrád-Länder den „Mini-Gipfel“ boykottieren würden. Über einen Boykott des Sonntagsgipfels in Brüssel durch die V4-Länder sprach der Presseagentur AFP zufolge der Sprecher der französischen Regierung, Benjamin Griveaux.

Babiš hält die Erklärung von Griveaux für „unglücklich“. Er erinnerte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK daran, dass er ursprünglich am Sonntagsgipfel in Brüssel teilnehmen wollte. Später habe er sich gemeinsam mit den weiteren V4-Ministerpräsidenten entschieden, am „Mini-Gipfel“ nicht teilzunehmen.