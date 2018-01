Babiš: Minderheitsregierung ist praktischer als Koalition

Der tschechische Premier und Vorsitzende der Partei Ano, Andrej Babiš, bevorzugt weiterhin eine Minderheitsregierung. Eine einfarbige Regierung sei praktischer als eine Koalition, sagte Babiš in einem Interview gegenüber der Zeitung Právo am Samstag.

Das Kabinett Babiš wird sich am kommenden Mittwoch der obligatorischen Vertrauensfrage des Abgeordnetenhauses stellen. Der Premier räumte ein, dass der erste Versuch fehlschlagen könnte. Auch in einem zweiten Anlauf will er laut seiner Aussagen allerdings eine Minderheitsregierung bilden und damit um das Vertrauen des Parlaments bitten.