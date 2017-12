Babiš lädt Regierung Israels zu gemeinsamer Sitzung nach Prag ein

Tschechiens neuer Regierungschef Andrej Babiš (Ano-Partei) hat am Dienstag telefonisch mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu gesprochen. Während des Telefonats hat er diesen und dessen Kabinett zu einer gemeinsamen Regierungssitzung nach Prag eingeladen. Sie wird voraussichtlich im Mai nächsten Jahres stattfinden, sagte Babiš vor Journalisten.

Die gemeinsame Sitzung der beiden Kabinette in Tschechien wurde bereits von Babišs Vorgänger, Ex-Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten), initiiert. Mit Netanjahu hatte er darüber im Sommer am Rande eines Treffens der Regierungschefs der Visegrád-Staaten in Ungarn gesprochen. Mit Israel pflegt Tschechien außerordentlich gute Beziehungen. So hat es in der Vergangenheit schon zwei solcher gemeinsamen Kabinettssitzungen gegeben.