Babiš kritisiert Abfindungen in Staatsbetrieben

Tschechiens geschäftsführender Premier Andrej Babiš hat die Prämienpolitik in Staatsunternehmen kritisiert. In einigen Staatsbetrieben werden bestimmte Regeln nicht eingehalten und beispielsweise unangemessene Abfindungen gezahlt, so der Ano-Politiker. Babiš forderte die zuständigen Ministerien deshalb zur schärferen Kontrolle der staatseigenen Unternehmen auf.

Seit ihrem Antritt hat die Regierung Babiš zahlreiche hohe Posten in Staatsbetrieben neu besetzt, unter anderem bei der Tschechischen Post.