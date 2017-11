Babiš glaubt nicht an Regierung ohne Vertrauen der Abgeordneten

Der Ano-Parteichef Andrej Babiš kann sich nicht vorstellen, dass eine Regierung ohne das Vertrauen des Abgeordnetenhauses die gesamte vierjährige Amtsperiode arbeiten könnte. Er führte dies gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK am Freitag an. Babiš reagierte somit auf die Aussage von Präsident Miloš Zeman vom Donnerstag. Zeman deutete an, das Minderheitskabinett könnte regieren, auch ohne dass das Abgeordnetenhaus ihm das Vertrauen ausgesprochen hätte.

Er respektiere die Ansicht des Staatspräsidenten, wolle diesen Weg aber nicht gehen, so Babiš. Er wolle keinen Streit um die Auslegung der Verfassung hervorrufen, ergänzte er. Der Wahlsieger äußerte seine Hoffnung, dass das von ihm gebildete Kabinett aus Ano-Ministern und Experten das Vertrauen der Abgeordnetenkammer gewinnen wird.