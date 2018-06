Babiš: Gipfel zwischen Donald Trump und Kim gibt Hoffnung

Der tschechische Premier Andrej Babiš (Ano) schätzt positiv das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Er hoffe, dass es gelinge, den Prozess zu Ende zu bringen und das Risiko für einen Kriegsausbruch in dieser Region zu bannen, sagte Babiš am Dienstag vor Journalisten. Auch in der Vergangenheit hätte man Konflikte in den Risikogebieten durch Verhandlungen, statt durch militärische Interventionen lösen sollen, ergänzte Babiš.

Die USA und Nordkorea haben bei ihrem Gipfel in Singapur eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist grundsätzlich zu einer vollständigen atomaren Abrüstung bereit, hat sich aber nicht auf einen konkreten Fahrplan festgelegt, wie aus der Vereinbarung hervorgeht.