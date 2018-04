Babiš empfängt Slowaken Pellegrini zu Antrittsbesuch in Tschechien

Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano) hat am Mittwoch den neuen Regierungschef der Slowakei, Peter Pellegrini, auf seinem Amtssitz in Prag empfangen. Als Hauptthemen ihres Treffens gelten die bilateralen Beziehungen beider Länder und ihre Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Die Gespräche dauern zur Stunde noch an.

Pellegrini wurde im März durch Präsident Andrej Kiska zum neuen Premier in der Slowakei ernannt. Dem vorausgegangen war eine politische Krise nach der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak und dessen Partnerin. Pellegrini weilt zu seinem Antrittsbesuch in Tschechien.