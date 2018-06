Babiš begrüßt Mitgliederentscheid der Sozialdemokraten

Premier Andrej Babiš begrüßt das Ergebnis des Mitgliedervotums in der sozialdemokratischen Partei. Die Sozialdemokraten haben am Freitag ihrer Beteiligung an einer Minderheitsregierung mit der Partei Ano zugestimmt. Die Regierung könne erfolgreich sein, sagte Babiš. Er kündigte an, er werde am Sonntag eine Liste der Minister seines Kabinetts dem Staatspräsidenten Miloš Zeman vorlegen.

Am 11. Juli will der Premier die obligatorische Vertrauensfrage dem Abgeordnetenhaus stellen. Geplant ist, dass die Kommunisten (KSČM) die Zweierkoalition tolerieren. Dazu soll es noch getrennte Verhandlungen geben. Zusammen kämen alle drei Parteien auf 108 der 200 Sitze im Abgeordnetenhaus.