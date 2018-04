Babiš äußert sich gegen vorgezogene Neuwahlen

Der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano) hält vorgezogene Neuwahlen nicht für die Lösung der aktuellen politischen Krise. Babiš sagte dies am Samstag vor Journalisten in Prag. Er will die Koalitionsverhandlungen nach dem Treffen mit Präsident Miloš Zeman am Dienstag fortsetzen. Der Staatspräsident sei derjenige, der die Karten verteile, so der Regierungschef.

„Niemand wünscht sich vorgezogene Neuwahlen. Wir müssen eine andere Lösung finden, um möglichst früh die Regierung zu bilden, da wir alle von der jetzigen Lage schon müde sind“, erklärte Babiš.