Autoindustrie mit einem neuen Rekord

Die tschechische Autoindustrie wird in diesem Jahr einen neuen Rekord aufstellen. Dies führte der Vorsitzende des Verbandes der Autohersteller, Bohdan Wojnar, auf einer Konferenz zur Entwicklung der Autoindustrie am Mittwoch in Brno / Brünn an. Seiner Aussage nach sollen rund 1,4 Millionen Fahrzeuge in diesem Jahr hierzulande hergestellt werden. Im vergangenen Jahr liefen 1,34 Millionen Autos vom Band.

In der Autoindustrie werde das rasche Wachstum fortgesetzt, die sie bis an die Grenze ihrer Produktionskapazität bringe, so Wojnar. Die Nachfrage im In- und Ausland trägt laut dem Experten dazu bei.

Die Autoindustrie beteiligt sich mit einem Viertel an der Gesamtindustrieproduktion in Tschechien.