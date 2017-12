Autohersteller Škoda fährt bestes Monatsergebnis ein

Der Autohersteller Škoda hat im November sein bisher bestes Monatsergebnis überhaupt eingefahren. Insgesamt verkaufte die VW-Tochter 114.600 Wagen. Das war eine Steigerung von 17,5 Prozent gegenüber November 2016, wie Škoda am Mittwoch informierte.

Škoda auto betreibt drei Werke in Tschechien mit insgesamt 30.000 Beschäftigten. Zudem wird in China, Indien, Russland sowie in der Slowakei gefertigt. Im vergangenen Jahr stellte das Unternehmen einen neuen Verkaufsrekord auf mit deutlich über 1,1 Millionen Wagen.