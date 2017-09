Am Mittwochnachmittag wurde der letzte Abschnitt der tschechischen Autobahn D8 in Richtung Dresden voll für den Verkehr freigegeben. Bei der nordböhmischen Gemeinde Prackovice war ein Teilstück bislang nur einspurig in jede Richtung befahrbar.

Die D8 wurde Ende vergangenen Jahres eröffnet und verkürzt die Fahrzeit zwischen Prag und Dresden erheblich. Die problematische geologische Beschaffenheit und Proteste von Umweltschützern verzögerten den Bau um mehrere Jahre.