Australisches Unternehmen ist weiterhin interessiert an Lithium-Förderung in Tschechien

Das australische Unternehmen European Metals Holding ist weiterhin daran interessiert, Lithium in Tschechien zu fördern. Die Firma will mit der neuen tschechischen Regierung über das Projekt verhandeln. Dies teilte Generaldirektor der Holding, Keith Coughlan am Dienstag in Prag mit.

Seinem Generaldirektor zufolge will das Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die in dem Memorandum zwischen European Metals Holding und Industrie- und Handelsminister Jiří Havlíček (Sozialdemokraten) enthalten sind.