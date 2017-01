Nachrichten Australian Open: Zwei Tschechinnen im Doppel-Finale

25-01-2017 10:25 | Markéta Kachlíková

Die tschechische Tennisspielerin Karolína Plíšková ist im Viertelfinale der Australian Open gescheitert. Die an Nummer fünf gesetzte Tschechin unterlag Mirjana Lucic-Baroni aus Kroatien mit 4:6, 6:3 und 4:6. Im Finale im Doppel werden zwei tschechische Spielerinnen, nämlich Andrea Hlaváčková und Lucie Šafářová, am Freitag gegeneinander antreten. Andrea Hlaváčková und ihre neue Partnerin im Doppel, die Chinesin Peng Shuai, besiegten das Duo Caroline Garcia und Kristina Mladenovic mit 7:6 und 6:2. Lucie Šafářová und die Amerikanerin Bethanie Mattek-Sands siegten über den Japanerinnen Eri Hozumi und Miyu Kato mit 6:2, 4:6, 6:4.

Klaus: Probleme der deutsch-tschechischen Vergangenheit sind unlösbar 25-01-2017 10:14 | Markéta Kachlíková In der Deutsch-Tschechischen Erklärung von 1997 ging es laut Ex-Präsident Václav Klaus nicht um eine Versöhnung von zwei Völkern, sondern um die Versöhnung mit der jeweils eigenen Geschichte. Klaus sagte dies auf einer Konferenz am Dienstag in Prag. Er hat das Dokument über die bilateralen Beziehungen vor 20 Jahren als tschechischer Premier unterzeichnet. Die Erklärung habe die Probleme der Vergangenheit nicht lösen können. Sie sei für diejenigen bestimmt gewesen, die verstehen wollten, dass diese Probleme unlösbar seien, so Klaus. Die späteren Gesten tschechischer Politiker gegenüber Sudetendeutschen hält der Ex-Präsident für überflüssig.

Interesse um Asyl in Tschechien ist gering 25-01-2017 09:50 | Markéta Kachlíková Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Innenministeriums insgesamt 1475 Ausländer Asyl in Tschechien beantragt. Laut den Zahlen, die die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag veröffentlicht hat, gehört Tschechien zu den Ländern, in denen es das geringste Interesse am Asyl gibt. Das Verhältnis zur Einwohnerzahl liegt bei 28 Asylberwerbern pro eine Million Einwohner. Der Durchschnitt in der Europäischen Union liegt bei 702 Asylbewerbern. Eine ähnliche Lage wie in Tschechien herrscht in der Slowakei, in Portugal, Rumänien und Estland.

Transparency International: Korruption in Tschechien gestiegen 25-01-2017 09:38 | Markéta Kachlíková Die Korruption hat in Tschechien im vergangenen Jahr zugenommen. Dies geht aus dem weltweiten Korruptionsindex hervor, den Transparency International am Mittwoch veröffentlicht hat. Tschechien verschlechterte sich um 10 Plätze vom 37. auf den 47. Rang. Damit wurde der positive Trend gestoppt, der 2014 begonnen hat. Die Korruption betreffe auch die hohe Politik, sie folge aus schlechten Gesetzen und den bisher ungelösten Korruptionsfällen in Tschechien, hieß es seitens der Transparency International. Im europäischen Vergleich hat das Land dennoch seine Position von Platz 22 auf Rang 19 verbessert. Der Index basiert auf Einschätzungen zur Korruption im öffentlichen Sektor, die von Experten aus internationalen Institutionen und Forschungsgruppen abgegeben werden. Bewertet wurde die Lage in 176 Ländern und Regionen der Welt.

Sobotka: Städte nutzen keine Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung 24-01-2017 18:07 | Markéta Kachlíková Die Städte und Gemeinden Tschechiens nutzen nicht ausreichend ihre gesetzlich verankerten Instrumente zur Reduzierung von Smog. Dies sagte Premier Bohuslav Sobotka nach seinem Besuch im Tschechischen Hydrometeorologischen Institut am Dienstag. Laut Sobotka wurden bisher in keiner Stadt die Umweltzonen eingerichtet sowie Regulierungsregeln eingeführt. Umweltminister Richard Brabec (Ano-Partei) versprach den Kommunen fachliche Hilfe seitens seiner Behörde. Die Gemeinden müssten aber die entsprechenden Maßnahmen zur Reduzierung der Feinstaubbelastung selbst ausarbeiten, unterstrich der Umweltminister.

Moderner Forschungslaser in Tschechien in Betrieb gegangen 24-01-2017 17:13 | Markéta Kachlíková In Tschechien ist ein Superlaser der neuesten Generation in Betrieb gegangen. Im HiLASE-Forschungszentrum in Dolní Břežany bei Prag sei am Montag das erste Experiment durchgeführt worden, teilte Projektmanager Tomáš Mocek mit. Ein britisch-tschechisches Forscherteam hatte den Laser mit einer Leistung von 1000 Watt über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt. Benannt ist er nach dem Helden der alten böhmischen Sagen Bivoj. Sogenannte Nanosekundenlaser ermöglichen zum Beispiel Gravuren in Metalloberflächen. Ab der zweiten Jahreshälfte soll der Laser auch für kommerzielle Anwendungen genutzt werden.

Tschechischer Abgeordneter als Chef des EP-Rechtsausschusses bestätigt 24-01-2017 16:34 | Markéta Kachlíková Der Europaabgeordnete Pavel Svoboda wurde am Dienstag erneut zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Europaparlaments gewählt. Der Christdemokrat ist der erste tschechische EU-Abgeordnete, der in seiner Funktion für die ganze Wahlperiode bestätigt wurde, heißt es in einem Pressebericht der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Im EU-Parlament werden alle Funktionen in der Mitte der fünfjährigen Amtsperiode neu besetzt.

Das Wetter am Mittwoch, 25. Januar 24-01-2017 14:34 | Markéta Kachlíková Am Mittwoch ist es in Tschechien überwiegend bedeckt, im Norden und Nordosten örtlich mit leichtem Schneefall. Vereinzelt kann es auch heiter sein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei -4 bis 0 Grad Celsius. In Lagen ab 1000 Meter werden -6 Grad Celsius erreicht.

Nationalmuseum in Prag öffnet bis Mitte 2020 alle Abteilungen 24-01-2017 14:34 | Markéta Kachlíková Alle Abteilungen des Nationalmuseums in Prag sollen nach der laufenden Renovierung bis Mitte 2020 wieder zugänglich sein. Die Bauarbeiten sollen bis Oktober 2018 beendet sein. Im Nationalmuseum soll dann eine tschechisch-slowakische Ausstellung zum 100. Gründungstag der Tschechoslowakei eröffnet werden. Dies gab der Generaldirektor des Nationalmuseums Michal Lukeš am Dienstag bekannt. Mit ihm haben Premier Bohuslav Sobotka (Sozialdemokraten) und Kulturminister Daniel Herman (Christdemokraten) die Baustelle am Dienstag besichtigt.