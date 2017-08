Im September wird die Ausstellung „Zeugen für Menschlichkeit. Christlicher sudetendeutscher Widerstand 1938 - 1945" in der Wiener Kirche Maria am Gestade gezeigt. Die Ausstellung präsentiert Lebensgeschichten von fünf sudetendeutschen Priestern, zwei Ordensschwestern in Fotografien.

Die Ausstellung ist 2016 in einem deutsch-tschechischen Gemeinschaftsprojekt von der Ackermann-Gemeinde, Sdružení Ackermann-Gemeinde und Tschechischer christlicher Akademie entstanden.