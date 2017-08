Schuhbegeisterte können im Prager Museum Kampa nun auf ihre Kosten kommen. Ab diesem Wochenende stellt der US-amerikanische Designer Manolo Blahnik im Ausstellungshaus am Moldauufer seine Werke aus. Bei „The Art of Shoes“ werden über 200 Schuhmodelle und zahlreiche Entwürfe des auf den kanarischen Inseln geborenen Designers aus. Zudem soll laut der Kuratorin Cristina Carillo de Albornoz auch ein Akzent auf die tschechischen Wurzeln Blahniks gelegt werden. Hohe Bekanntheit erlangten die Schuhe Manolo Blahniks durch die Zusammenarbeit mit der Regisseurin Sophia Coppola oder die Serie „Sex and the City“.