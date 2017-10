Ausstellung in Prag zeigt Kunstsammlung von Zdeněk Urbánek

In Prag wurde am Donnerstag eine Ausstellung eröffnet, die anlässlich des nicht erlebten 100. Geburtstags des Schriftstellers Zdeněk Urbánek zusamengestellt wurde. In der Galerie SmetanaQ wird unter dem Titel „Das Kabinett eines Intellektuellen“ Urbáneks Kunstsammlung gezeigt.

Zdeněk Urbánek (1917-2008) war Schriftsteller, Übersetzer, einer der ersten Unterzeichner der Charta 77 und ein langjähriger Freund von Václav Havel. Zu Urbáneks Freunden gehörten viele Künstler, vor allem Jiří Kolář, Vladimír Fuka und Libor Fára. In der Ausstellung sind Werke zu sehen, die sich in Urbáneks Familiensammlung befanden.