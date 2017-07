Bis Oktober wird das nordböhmische Liberec / Reichenberg zur wichtigen Kunstmetropole. In der Regionalgalerie Liberec werden ab Donnerstag Werke von Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Alberto Giacometti, Salvador Dalí oder Jean Dubuffet zu sehen. Es handelt sich um Stücke aus der Sammlung des Wiener Galeristen und Kunstsammlers Helmut Klewan, die davor bereits in Wien und Augsburg ausgestellt wurde. Die Galerie von Helmut Klewan galt in den 1980er Jahren als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser in der österreichischen Hauptstadt, seit ihrer Auflösung werden die Werke an internationale Museen verliehen.