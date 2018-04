Außenressort: Auslieferung Nikulins souveräne Entscheidung Tschechiens

Die Auslieferung des mutmaßlichen russischen Hackers Jewgeni Nikulin an die USA war eine souveräne Entscheidung der Tschechischen Republik. Mit diesen Worten reagierte das Außenministerium in Prag am Dienstag via Twitter auf die Anschuldigungen Russlands, diese Handlung sei ein „politisch motivierter Schritt“ gewesen. Mit einer negativen Reaktion Moskaus habe man jedoch gerechnet, heißt es weiter. Nikulin wird von den Vereinigten Staaten vorgeworfen, bei US-Unternehmen massiv Datenklau betrieben zu haben.

Die tschechische Polizei hatte Nikulin im September 2016 anhand eines amerikanischen Haftbefehls festgenommen. Es wird spekuliert, dass der Hacker in Verbindung stehe mit der angeblichen Einmischung russischer Internetspezialisten in die US-Präsidentschaftswahlen im Herbst 2016.