Außenministerium zeichnet Russen aus, die 1968 gegen Okkupation der Tschechoslowakei protestierten

Mit dem Preis „Gratias agit“ werden Russen ausgezeichnet, die im August 1968 auf dem Roten Platz in Moskau gegen die Okkupation der Tschechoslowakei protestierten. Darüber informierte der Nachrichtenserver „Hlídací pes“ am Mittwoch unter Hinweis auf die Václav-Havel-Bibliothek und auf inoffizielle Informationsquellen vom Außenministerium.

Mit dem Preis, den der Außenminister seit 1997 verleiht, sollen die drei letzten Mitglieder der Gruppe von Protestierenden ausgezeichnet werden, die noch leben: Pawel Litwinow, Tatiana Bajewa und Wiktor Fajnberg. Eine Gruppe von jungen Russen hatte am 25. August 1968 auf dem Roten Platz gegen den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei demonstriert. Sie wurde nach einigen Minuten verhaftet und zu mehrjährigem Gefängnis oder zum Aufenthalt im Arbeitslager verurteilt oder wurden in eine psychiatrische Klinik eingesperrt.