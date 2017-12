Außenminister Zaorálek spricht mit Israels Premier Netanjahu

Die Tschechische Republik werde in der EU nicht als ein Staat wahrgenommen, dessen Position von der gemeinsamen Stellungnahme zur umstrittenen Jerusalem-Entscheidung der USA abweiche. Der tschechische Außenminister Lubomír Zaorálek sagte dies am Montag in Brüssel vor Journalisten. Er hat am Rande des EU-Außenministertreffens mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu über die Lage im Nahen Osten gesprochen.

US-Präsident Donald Trump hat Jerusalem in der vergangenen Woche als Hauptstadt Israels anerkannt. Netanjahu forderte nun die EU-Staaten auf, dem US-Beispiel zu folgen. Die einseitige Anerkennung wird von nahezu allen EU-Staaten als ernsthafte Gefahr für die Friedensbemühungen gesehen.

Tschechiens Präsident Miloš Zeman sprach sich in der vergangenen Woche für die Verlegung der tschechischen Botschaft aus Tel Aviv nach Jerusalem aus. Der designierte Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) stimmte dem Vorschlag nicht zu. Es sei nicht gut, zu neuen Spannungen im Nahen Osten beizutragen, so Babiš.