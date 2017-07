Der tschechische Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) hat Brexit-Minister David Davis am Dienstag in Prag über die tschechischen Prioritäten bei der künftigen Regelung der Beziehungen erneut informiert. Zaorálek erinnerte an Einhaltung der Rechte tschechischer Bürger in Großbritannien, die Aufrechterhaltung guter Beziehungen mit London sowie die Lösung finanzieller Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber dem EU-Haushalt. Zaorálek zufolge darf das Treffen mit dem Brexit-Minister nicht als eine Verletzung der Verhandlungen gedeutet werden, die die EU-Kommission mit Großbritannien führt. Tschechische Prioritäten seien Bestandteil gemeinsamer Prioritäten der 27 EU-Länder, so der Außenminister.