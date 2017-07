Von einer Volksbefragung zu einem möglichen Czexit aus der Europäischen Union hält Außenminister und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten für die kommenden Wahlen, Lubomír Zaorálek, wenig. Solche Gedankenspiele seien unerhört und kämen einem Vabanque-Spiel mit dem Schicksal des Landes gleich, so Zaorálek in der Sonntags-Talkshow des Tschechischen Fernsehens „Otázky Václava Moravce“. In der Vergangenheit hatte sich vor allem Präsident Miloš Zeman für ein Referendum zur Zukunft Tschechiens in der EU ausgesprochen, wobei er eigenen Worten zufolge für ein Verbleiben des Landes in der Gemeinschaft stimmen würde.