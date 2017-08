Außenminister: Tschechien soll sein Interesse in EU formulieren

Tschechien muss imstande sein, sein Interesse in der EU zu formulieren, ohne Europa zu zerschlagen. Das sagte der tschechische Außenminister Lubomír Zaorálek (Sozialdemokraten) am Montag zu Beginn der einwöchigen Beratung der tschechischen Diplomaten in Prag. Tschechien müsse die Suche nach Kompromisslösungen unterstützen, so der Außenminister. Er erinnerte an die Befürchtungen vom vergangenen Jahr davor, dass nach dem Brexit auch weitere Staaten aus der EU austreten würden. Dies sei jedoch nicht passiert, das Jahr 2017 unterscheide sich vom Jahr 2016, so Zaorálek. Die Einheit Europas sei für die Zukunft wichtig, sie sei nicht selbstverständlich, sagte der Außenminister.