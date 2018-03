Man habe beim Treffen der EU-Außenminister unter anderem an die russische Annexion der Krim vor vier Jahren erinnert. Dies twitterte der tschechische Außenminister Martin Stropnický (Partei Ano) am Rande der Gespräche der EU-Chefdiplomaten am Montag in Brüssel.

Tschechien stehe hinter der territorialen Integrität der Ukraine und eine Lockerung der Russland-Sanktionen stünden nicht zur Debatte, so Stropnický.