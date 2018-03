Außenminister Stropnický ehrt Jan Masaryk

Am Freitag hat Außenminister Martin Stropnický an den Tod von Jan Masaryks vor 70 Jahren erinnert. Dazu fand eine Kranzniederlegung am Gebäude des Außenministeriums statt. Außerdem sollen Bürger am Wochenende die Möglichkeit bekommen, des Politikers zu gedenken.

Jan Masaryk, der Sohn des ersten tschechoslowakischen Präsidenten Tomáš Garrigue Masaryk, war Ende der 40er Jahre tschechoslowakischer Chefdiplomat. Er kam am 10. März 1948 nach dem Sturz aus einem Fenster des Prager Palais Czernin ums Leben. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt, es wird unter anderem ein Zusammenhang mit der Machtübernahme der Kommunisten vermutet.