Ausschreibung für Mautsystem: Alle vier Bewerber in zweiter Runde

Alle vier Unternehmen, die sich um den Betrieb des Mautsystems in Tschechien ab 2019 bewerben, haben die Qualifizierungsbedingungen erfüllt und können am Auswahlverfahren weiter teilnehmen. Dies teilte Verkehrsminister Dan Ťok (Ano) am Donnerstag mit.

In der zweiten Runde sollen alle Teilnehmer ihr Preisangebot und ihren Entwurf für die technische Lösung der Mauteintreibung vorlegen. Neben dem bisherigen Betreiber Kapsch AG bewerben sich das slowakische Unternehmen SkyToll, das ungarische National Toll Payment Services und die deutsche Firma T-Systems um den Auftrag im Wert von rund 1,12 Milliarden Euro.

Das Verkehrsministerium hat den Auftrag Mitte Juni ausgeschrieben. Seitdem hat Kartellamt bereits zwei Verwaltungsverfahren eingeleitet, um zu überprüfen, ob bei der Ausschreibung gleiche Bedingungen für alle Bewerber geschaffen wurden.