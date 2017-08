Ausländische Direktinvestitionen mit Rekord

Die ausländischen Direktinvestitionen (FDI) in Europa sind 2016 auf einen Rekordwert geklettert. In Tschechien gab es 110 von ausländischen Investoren umgesetzte Projekte (um 40 mehr als im Vorjahr). Rund 14.000 neue Arbeitsplätze sind dank FDI entstanden, das heißt um 53 Prozent mehr als 2015. Die Angaben ergeben sich aus einer Studie über die Attraktivität Europas für Auslandsinvestoren. Sie wurde vom Beratungskonzern EY am Montag veröffentlicht.

Die attraktivsten Standorte für Auslandsinvestoren sind Großbritannien, Deutschland und Frankreich, Tschechien liegt auf Rang 8. Einen starken Boom gab es in den letzten Jahren in Ländern Mittel- und Osteuropas.