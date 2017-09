Ausländer für Beschädigung der Statue des Landes verwiesen

Das Gericht hat einen Ausländer für drei Jahre des Landes verwiesen, der die Statue des heiligen Franziskus auf der Prager Karlsbrücke beschädigt hat. Der Mann wurde zudem zu einer halbjährigen Bewährungsstrafe verurteilt und muss den Schaden in Höhe von 15000 Kronen (580 Euro) ersetzen. Das Urteil ist rechtskräftig. Dies teilte der Leiter der Staatsanwaltschaft für den ersten Prager Stadtbezirk, Jan Lelek, mit.

Der 48-jährige Ausländer beschädigte die Statute Anfang September. Er hinterließ eine 30 Zentimeter lange fremdsprachige Aufschrift in grüner Farbe auf der Barockplastik. Zwei andere Ausländer, die den Täter gesehen, holten die Stadtpolizei. Die Polizei hat in den vergangenen Jahren in einige Fällen Ermittlungen eingeleitet, in denen Ausländer Prager Baudenkmäler beschädigten.