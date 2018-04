Ausgewiesene russische Diplomaten haben Tschechien verlassen

Die im diplomatischen Konflikt um den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal ausgewiesenen drei russischen Diplomaten haben Tschechien fristgerecht am Montag verlassen. Dies habe die russische Botschaft in Prag offiziell mitgeteilt, sagte eine Sprecherin des tschechischen Außenministeriums am Montag.

Im Gegenzug hatte Moskau am Freitag bekanntgegeben, drei tschechische Diplomaten aus Russland auszuweisen. Das Außenministerium in Prag teilte mit, man habe mit diesem „Vergeltungsschritt“ gerechnet. Tschechien hatte die russischen Botschaftsmitarbeiter aus Solidarität mit Großbritannien des Landes verwiesen. London wirft Russland vor, Skripal und dessen Tochter Julia im südenglischen Salisbury mit dem Nervengift Nowitschok vergiftet zu haben.