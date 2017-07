Auf dem Prager Václav-Havel-Flughafen wurden im ersten Halbjahr 6,76 Millionen Reisende abgefertigt. Dies ist um 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Passagiere war in Europa auf Reisen. Den größten Anstieg der Fluggäste wurde jedoch auf den Fluglinien zwischen Prag und Afrika und auch zwischen Prag und dem Nah- und Fernost verzeichnet. Dies teilte der Flughafen Prag in einem Pressebericht am Montag mit. Es wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Reisenden für das ganze Jahr bis zu 15 Millionen betragen könnte.