Auch Apotheken verärgert über Leistungsverordnung der Krankenkassen

Neben den Hausärzten haben am Mittwoch auch zahlreiche Apotheken in ganz Tschechien gegen die neue Leistungsverordnung protestiert. Zirka 400 von ihnen unterbrachen ihre Öffnungszeit am Vormittag für eine halbe Stunde, 1500 Apotheken haben sich dem Protest symbolisch angeschlossen.

Wie die Ärzte sind auch die Apotheker der Meinung, dass das vom Gesundheitsministerium befürwortete System der Leistungsvergütung ungerecht sei. Die Zuschüsse aus dem Topf der Krankenkassen seien unzureichend, deshalb drohe die Schließung von Apotheken auf dem Lande und in kleineren Städten. Mit dem Entwurf der Leistungsverordnung für 2018 werde das Problem noch mehr vertieft, erklärten Vertreter der Apothekenkammer und angesprochener Apotheken gegenüber den Medien.