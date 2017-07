Im ersten Halbjahr haben insgesamt 713 Ausländer um Asyl in der Tschechischen Republik ersucht. Das sind 52 Anträge weniger, als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Dies geht aus aktuellen Zahlen des Innenministeriums hervor. Am häufigsten baten Ukrainer um Schutz in Tschechien, ihre Anträge beteiligten sich mit mehr als einem Drittel an der Gesamtzahl. Gefolgt wurden sie von Aserbaidschanern und Georgiern.