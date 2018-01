Astronomische Uhr wird wegen Renovierung vom Altstädter Rathaus entfernt

Die bekannte Astronomische Uhr wird am Montag vom Turm des Altstädter Rathauses in Prag entfernt. Sechs Monate lang soll sie in einer Werkstatt restauriert werden. Dabei soll der elektrische Kettenantrieb aus der Nachkriegszeit enfernt werden. Eine hölzerne Trommel mit Gewichten aus Stein soll künftig die Uhr bewegen, wie es im jahr 1860 der Fall war. Zudem sollen auch die Holzstatuen der Apostel restauriert werden.

Im vergangenen Jahr wurde der Turm des Altstädter Rathauses instandgesetzt. Nach der Aposteluhr soll noch die Kapelle saniert werden. Die Hauptstadt bezahlt für die gesamte Renovierung des Denkmals 48 Millionen Kronen (1,87 Millionen Euro).