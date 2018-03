Astronaut Feustel beteiligt sich im Weltall am tschechischen Bildungsprojekt

Der US-amerikanische Astronaut Andrew Feustel wird sich an Bord der Internationalen Raumstation in seiner Freizeit wahrscheinlich am Bildungsprogramm „Mit dem kleinen Maulwurf ins Weltall“ beteiligen. Das Projekt für Kinder wird vom Institut für Astronomie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Tschechischen Weltraum-Agentur organisiert. Feustel könnte unter anderem an einer Videokonferenz teilnehmen. Pavel Suchan vom Astronomie-Institut zufolge versprach der Astronaut, dass er einige Experimente durchführen wird, die von tschechischen Schülern und Studenten entworfen worden sind. Der Astronaut werde zudem Fotos nach Tschechien schicken, so Suchan.

Mit dem russischen Sojus-Raumschiff hat Feustel gemeinsam mit einem weiteren US-amerikanischen Astronaut Richard Arnold und dem russischen Kosmonaut Oleg Artemjew nach zwei Tagen Flug die internationale Raumstation erreicht. Feustel hat ins Weltall eine Figur des kleinen Maulwurfs, des Helden einer tschechischen Zeichentrickserie, mitgenommen. Zudem hat Feustel auch zwei Bilder von der illegalen Jugendzeitschrift „Vedem“ mit, die der begabte jüdische Junge Petr Ginz während des Zweiten Weltkriegs mit seinen Freunden im Ghetto Theresienstadt herausgegeben hatte. Feustel hat eine enge Beziehung zu Tschechien, weil die Mutter seiner Frau Indira aus Mähren stammt.