Armeegeneral Pavel beendet Amtsperiode als Nato-Militärausschuss-Chef

Der tschechische Armeegeneral Petr Pavel ist am Freitag als Leiter des Nato-Militärausschusses vom britischen Fliegermarschall Stuart Peach offiziell abgelöst worden. Pavel bleibt noch bis Mitte Juli in Brüssel, dann kehrt er in das tschechische Verteidigungsressort zurück.

Der 57-jährige Pavel übte den Posten des Nato-Militärausschuss-Chefs seit Juni 2015 aus. In diese Funktion wurde er als erster Militär eines mittel-osteuropäischen Mitgliedslandes gewählt. Zuvor war er der Befehlshaber des Generalstabs der Tschechischen Armee.