Archäologen erforschen kommunistische Arbeitslager bei Jáchymov

Das Institut für Archäologie der Westböhmischen Universität in Plzeň / Pilsen wird im Sommer zwei der elf kommunistischen Gefangenenlager erforschen, die sich nahe dem nordwestböhmischen Jáchymov / Joachimsthal befanden. Es handelt sich dabei um die Lager Nikolaj und Eliáš. Die Mitarbeiter und Studenten haben im vergangenen Jahr Forschungen im südböhmischen Lety bei Písek und in Treblinka in Polen durchgeführt, wo sich während des Zweiten Weltkriegs Konzentrationslager befanden. Im Mai dieses Jahres nahmen die Archäologen aus Pilsen an Forschungen in Falstad in Norwegen teil, wo während der Nazi-Okkupation ebenfalls ein KZ errichtet wurde. Die Forschungen sind Bestandteil eines europäischen Projektes, an dem sechs Universitäten partizipieren. Das sagte der Leiter des Instituts Pavel Vařeka am Sonntag.

Bei Jáchymov werden Lager erforscht, wo in den Jahren von 1949 bis 1958 politische Gefangene in den Urangruben arbeiten mussten.