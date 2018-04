Nach einem leichten Anstieg in den Vormonaten sind die Arbeitslosenzahlen in Tschechien nun erneut gesunken. Im März lag die Quote bei 3,5 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkt niedriger als im Februar. Dies teilte das Statistikamt am Dienstag mit.

Insgesamt 253.522 Menschen hatten keine Beschäftigung. Dies war die niedrigste Zahl seit 20 Jahren.