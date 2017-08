Das erste Mal seit fünf Monaten ist die Arbeitslosigkeit in Tschechien wieder angewachsen. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Arbeitsamtes hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach waren im vergangenen Monat 4,1 Prozent der erwerbsfähigen Tschechen ohne Arbeit. Im Juni waren es noch vier Prozent gewesen. Vor allem liege dieser Anstieg an saisonalen Schwankungen, heißt es dazu aus dem Arbeitsamt. Die niedrigste Arbeitslosenquote verzeichnete erneut der Kreis Plzeň / Pilsen mit 2,9 Prozent, die höchste wiederum der Kreis Mährisch-Schlesien mit 6,3 Prozent.