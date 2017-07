In Tschechien sind so wenig Menschen arbeitslos wie zuletzt vor 19 Jahren. Im Juni sank die Arbeitslosenrate auf 4,0 Prozent, im Mai hatte sie noch einen Zehntelprozentpunkt höher gelegen. Insgesamt meldeten die Arbeitsämter etwa 297.000 Menschen als beschäftigungssuchend. Mit 1,2 Prozent Arbeitslosen wiesen die Bezirke Rychnov nad Kněžnou / Reichenau an der Knieschna und Prag-Ost die geringste Rate aus. Die höchste bestand mit 9,5 Prozent im mährisch-schlesischen Karviná / Karwin und mit 9,0 Prozent im nordböhmischen Most / Brüx.