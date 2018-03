Arbeitslosenrate ist in Tschechien auf 3,7 Prozent gesunken

Die Arbeitslosenrate ist in Tschechien im Februar auf 3,7 Prozent gesunken. Im Januar erreichte sie 3,9 Prozent. Insgesamt waren im Februar in ganz Tschechien 280.900 Menschen arbeitslos. Die Daten veröffentlichte das Arbeitsamt der Tschechischen Republik am Donnerstag. Im Vergleich mit dem Vorjahr ist die Arbeitslosenrate gesunken. Im Februar letzten Jahres betrug sie 5,1 Prozent. Die Zahl der freien Arbeitsplätze ist im Vergleich mit dem Januar sowie mit dem Vorjahr gestiegen.

Dem Arbeitsamt zufolge entspricht die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der langfristigen Situation und der Jahreszeit. Viele Menschen, die vorher arbeitslos waren, fanden Arbeit insbesondere im Bauwesen, in der Gastronomie und im Tourismusbereich.