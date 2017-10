Äpfel sind in diesem Jahr so teuer wie nie zuvor. Mit rund 30 bis 40 Kronen (1,17 bis 1,56 Euro) für ein Kilogramm ist das Obst rund 20 Prozent teurer als noch vergangenes Jahr. Grund dafür ist die schlechte Apfelernte in Tschechien und Europa.

Ein Großteil der Früchte war in diesem Jahr schwer von Frösten betroffen. Tschechien muss bei den Preisen dem europäischen Trend folgen, da 50 Prozent der Früchte aus dem Import stammen.