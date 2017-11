Die Kreis-Hauptleute von der Partei Ano, die zu Abgeordneten gewählt wurden, sollen sich für eine ihrer Funktionen entscheiden. Dazu wurden sie von der breiteren Parteileitung am Mittwoch aufgefordert.

Die Hauptfrau in Mittelböhmen Jaroslava Pokorná Jermanová kündigte bereits am Dienstag an, ihr Abgeordnetenmandat niederlegen zu wollen. Weitere Hauptleute von der Partei Ano nahmen die Aufforderung zur Kenntnis.