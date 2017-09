Ano-Europaabgeordneter ist für Aufhebung von Babišs Immunität

Der Europaabgeordnete der Ano-Partei Pavel Telička ist davon überzeugt, dass die Immunität des Ano-Vorsitzenden Andrej Babiš und des Fraktionschefs Jaroslav Faltýnek aufgehoben muss. Dies sagte der Europaabgeordnete im Gespräch für das Nachrichtenportal Novinky.cz. Die Immunität sollen die Abgeordneten Telička zufolge nur im Fall der Erklärungen im Parlament nutzen.

Die Polizei hatte die Aufhebung der Immunität der beiden Ano-Abgeordneten beantragt. Gegen sie soll wegen des mutmaßlichen Betrugs im Fall der EU-Gelder für das Luxus-Ressort Storchennest ermittelt werden. Das Abgeordnetenhaus wird über die Aufhebung der Immunität am 6. September verhandeln. Die Ano-Parteiführung ließ am Donnerstag verlauten, sie sehe keinen Grund dafür. Telička ist einer der wenigen Babišs Kritiker in der Ano-Partei.