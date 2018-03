Ano-Abgeordnetenfraktion wird über Ondráčeks Abwahl beraten

Die Abgeordnetenfraktion der Ano-Partei wird am Dienstag über den Vorschlag zur Abwahl des Kommunisten Zdeněk Ondráček vom Posten des Vorsitzenden der Parlamentskommission für die Kontrolle der Sicherheitskräfte beraten. Dies teilte der geschäftsführende Premier Andrej Babiš (Ano-Partei) am Montag in Zlín mit.

Babiš, der mit einigen Ministern zu Besuch im Kreis Zlín weilt, lehnte es ab, die Frage der Nachrichtenagentur ČTK zu beantworten, ob er schon vom Parteichef der Kommunisten Vojtěch Filip angesprochen wurde.