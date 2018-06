Andrej Babiš wird am 6. Juni zum Premier ernannt

Ano-Parteichef Andrej Babiš wird am Mittwoch kommender Woche zum zweiten Mal zum Premier ernannt. Dies ist das Ergebnis eines zweistündigen Treffens von Staatspräsident Miloš Zeman und Babiš am Donnerstag auf Schloss Lány / Lana. Demnach sollen der Regierungschef und sein geplantes neues Kabinett in der Woche ab 10. Juli im Abgeordnetenhaus die obligatorische Vertrauensfrage stellen.

Andrej Babiš plant eine Minderheitskoalition seiner Partei Ano mit den Sozialdemokraten unter Tolerierung der Kommunisten. Allerdings stimmt die sozialdemokratische Basis derzeit über den Regierungseintritt ab. Das Ergebnis soll am 15. Juni veröffentlicht werden.

Babiš war im vergangenen Herbst zum ersten Mal zum Premier ernannt worden. Sein einfarbiges Minderheitskabinett erhielt im Januar aber keine Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Deswegen steht der Multimilliardär derzeit nur einer geschäftsführenden Regierung vor.