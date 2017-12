Andrej Babiš stellt Regierungsprogramm vor

Der neue tschechische Premier Andrej Babiš will am Montag sein Regierungsprogramm vorstellen. Mit dem Konzept für die Legislaturperiode will der Ano-Parteichef im Januar das Vertrauen des Abgeordnetenhauses für sein Kabinett gewinnen. Aus diesem Grund seien in dem Programm auch Prioritäten weiterer Parteien enthalten, so Andrej Babiš.

Die Minister des Kabinetts von Andrej Babiš wurden vergangene Woche von Staatspräsident Miloš Zeman vereidigt. Bisher ist unklar, welche Parteien im Abgeordnetenhaus die Minderheitsregierung unterstützen wollen.