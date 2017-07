Die Arbeitslosigkeit in Tschechien nimmt weiter ab. Nach Einschätzung führender Analysten ist die Arbeitslosenquote im Juni auf glatte vier Prozent gesunken, im Mai lag sie noch bei 4,1 Prozent. Die Gründe dafür sind die weiterwachsende Wirtschaft sowie die hohe Zahl an Saisonarbeit, die in vollem Gange ist, besonders in der Gastronomie, der Landwirtschaft und im Bauwesen. Das zentrale Arbeitsamt veröffentlicht die konkreten Daten am 12. Juli.

Nach Ansicht von Jiří Pour, Analyst der UniCredit Bank, stößt der Arbeitsmarkt derzeit an seine Grenzen. Es herrscht ein Arbeitskräftemangel, und das wiederum bewirke einen ziemlich schnellen Lohnanstieg, so Pour. Die Lage am Arbeitsmarkt verschärft sich immer weiter, bemerkt der Analyst der Tschechoslowakischen Handelsbank (ČSOB), Petr Dufek. Die Erwerbslosigkeit schwindet, im Gegenzug gibt es immer mehr freie Arbeitsstellen. Von daher dürfte die Arbeitslosenquote im Juni tatsächlich bei nur vier Prozent liegen, so Dufek.