Allerheiligen-Kirche in Česká Lípa hat nach 75 Jahren wieder eine Glocke

Die Allerheiligen-Basilika in der nordböhmischen Stadt Česká Lípa / Böhmisch Leipa hat nach 75 Jahren wieder eine Glocke. Diese stammt von 1521 und wiegt 702 Kilo. Der Dekan der Pfarrei Viliam Matějka erklärte, die Glocke werde immer am Sonntag vor dem Gottesdienst läuten.

Die Allerheiligen-Basilika wurde Anfang des 17. Jahrhunderts als Kirche des Augustinerklosters erbaut. Während des Ersten Weltkriegs wurden deren drei Glocken beschlagnahmt. Sie wurden 1924 wieder in der Kirche installiert. 1942 wurden die Glocken jedoch erneut beschlagnahmt. Die Pfarrei in Česká Lípa bekam nun eine nicht genutzte Glocke als Geschenk von den Gläubigen aus Mittelböhmen. Die Glocke stammt aus der St.-Michael-Kirche in Michalovice bei Mladá Boleslav / Jungbunzlau. 2012 wurde sie in die Kreuzkirche in Bělá pod Bezdězem gebracht, sie passte jedoch nicht zu den anderen dortigen Glocken und wurde seitdem im Vorzimmer der Kirche aufbewahrt.