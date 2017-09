Aktivisten müssen Sozialzentrum „Klinika“ verlassen

Aktivisten müssen das Sozialzentrum „Klinika“ in Prag räumen. Dies hat das Stadtgericht in Prag am Dienstag beschlossen. Das Urteil ist rechtskräftig. Demzufolge gehört das Gebäude endgültig der Schienennetzverwaltung (SŽDC).

Das Sozialzentrum befindet sich in dem Gebäude einer ehemaligen Klinik im Prager Stadtteil Žižkov. Die Squatter besetzten das Gebäude 2014 und richteten dort ein Sozialzentrum ein. Zunächst wurde der Betrieb legalisiert, jedoch die betreffenden Verträge anschließend nicht verlängert. Seitdem wird vor Gericht um das Gebäude gestritten.